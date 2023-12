Pred angleškim napadom je Napoli okrepil vezi z Victorjem Osimhenom

Najboljši strelec minulega italijanskega nogometnega prvenstva (26 golov) in afriški nogometaš leta Victor Osimhen ter italijanski prvak Napoli sta po mesecih pogajanj uskladila želje. Končni dogovor med prvim možem kluba Aureliom De Laurentiisom in igralčevim zastopnikom Robertom Calendabojem je prinesel podaljšanje pogodbe še za leto dni, do 2026, in povišico, s katero bo 24-letni Nigerijec postal najbolj plačani nogometaš v serie A.

Pri Napoliju bo Osimhen, za katerega je francoskemu Lillu plačal 75 milijonov evrov odškodnine za prestop na Apeninski polotok leta 2020, kar je rekord za afriškega nogometaša, bo imel odslej neto plačo 10 milijonov €.

Italijanski prvak, ki se je uvrstil v izločilni del lige prvakov, in lanski četrtfinalist, si je zagotovil tudi odkupno klavzulo, po kateri bo Osimhen na voljo za najmanj 130 milijonov €. V prvi vrsti najresnejših kupcev 186 cm postavnega napadalca sta angleška zapravljivca Chelsea in Manchester United.