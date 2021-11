Pred milanskim derbijem velika novica: Ševčenko sedel na klop Genoe

Nekdanji ukrajinski nogometni zvezdnik Andrij Ševčenko je novi trener italijanskega prvoligaša Genoe, je klub sporočil na uradni spletni strani. Petinštiridesetletni Ševčenko je nazadnje vodil reprezentanco svoje domovine, z moštvom iz Genove pa je podpisal pogodbo do konca sezone 2023/24. Ševčenko je mesto trenerja v italijanskem prvoligašu prevzel, potem ko je klub odpustil Davideja Ballardinija po deveti zaporedni tekmi brez zmage v serie A.

Ukrajinski strokovnjak je kot igralec največji pečat pustil pri Milanu, za katerega je v dveh različnih obdobjih na 324 tekmah dosegel 175 golov. Dvakrat je bil najboljši strelec italijanskega prvenstva, s klubom pa je osvojil tako serie A kot ligo prvakov. Kariero je začel pri Dinamu iz Kijeva, igral pa je še za Chelsea. Po igralski karieri, ki jo je sklenil julija 2012, je Ševčenko najprej sedel na klop domače reprezentance kot pomočnik trenerja, julija 2016 pa je postal še selektor in izbrano vrsto popeljal do četrtfinalnega nastopa na letošnjem evropskem prvenstvu.

Genoa v prvenstvu sicer zaseda 18. mesto z vsega eno zmago in petimi neodločenimi izidi ter šestimi porazi.

Črnigojeva Venezia ugnala Romo Joseja Mourinha

Venezia, za katero je slovenski reprezentant Domen Črnigoj odigral prvi polčas, je v 12. kolu italijanskega nogometnega državnega prvenstva ugnala Romo s 3:2. Beneški klub je tako napredoval na 14. mesto, varovanci Portugalca Joseja Mourinha pa ostajajo na petem, a s precejšnjim zaostankom za vrhom. Pred večino tekem 12. kroga sta na vrhu razpredelnice s po 31 točkami Napoli in Milan, sedem točk zaostanka pa ima Inter Samirja Handanovića. V nedeljo zvečer ob 20.45 se bosta Milan in Inter pomerila v 175. mestnem derbiju.

V Benetkah je v zgodnjem popoldanskem obračunu Venezia presenetila Romo. Po prvem polčasu je sicer bolje kazalo Rimljanom, ki so vodili z 2:1 po zadetkih Eldorja Šomurodova (43.) in Tammyja Abrahama (45.). Za domače je v tretji minuti zadel Mattia Caldara. V drugem polčasu pa sta za preobrat poskrbela Mattia Aramu (65.) in David Okereke (74.). Roma je ostala na petem mestu 12 točk od vodilnih klubov, Venezia pa je vknjižila tretjo zmago in je napredovala na 14. mesto.

Napoli bo zvečer gostil Verono (18.00), ob isti uri pa bo slovenski reprezentančni vratar Vid Belec s Salernitano gostoval pri Laziu. V soboto je Atalanta Josipa Iličića, ta je v igro vstopil v 63. minuti, v gosteh premagala Cagliaru z 2:1, Juventus je z 1:0 doma premagal Fiorentino, Spezia pa je bila z 1:0 boljša od Torina. Že v petek sta se Empoli in Genoa razšla brez zmagovalca (2:2). Leo Štulac je za Empoli igral do 59. minute, Petar Stojanović pa je manjkal zaradi rumenih kartonov.