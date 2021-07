Urejena Fazanerija čaka na evropski spektakel

V nadaljevanju preberite:



Pod vodstvom predsednika Roberta Kuzmiča Mura napreduje iz leta v leto. Iz druge v prvo ligo, v Evropo in do pokalne lovorike, v minuli sezoni pa še do prvega naslova državnega prvaka. Sobočane v torek v Skopju čaka še prva tekma v kvalifikacijah za ligo prvakov proti makedonskemu prvaku Škendiji. A Mura ni aktivna le na igrišču, temveč tudi v pisarnah in v Fazaneriji, kjer urejajo štadion za evropske tekme.