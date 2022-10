Pred velikim derbijem v Čilu za las ušli tragediji

Najmanj pet ljudi se je v petek poškodovalo na nogometnem stadionu v glavnem mestu Čila Santiagu, potem ko se je podrl reklamni pano pod težo navijačev Colo Colo, ki so splezali na reklamno konstrukcijo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Fotografije, ki so jih delili na družbenih omrežjih, so pokazale trenutek, ko se je konstrukcija upognila pod težo nekaj deset navijačev, zaradi česar so nekateri navijači padli na druge, ki so stali pod panojem.

»Razmere so pod nadzorom: pet poškodovanih ljudi so oskrbeli reševalci,« so gasilci sporočili na twitterju.

Približno 20.000 navijačev se je zbralo na stadionu Colo Colo Estadio Monumental David Arellano v Santiagu na zadnjem treningu ekipe pred nedeljskim lokalnim derbijem proti Universidadu Catolici, aktualnim prvakom.

Nogometni klub iz glavnega mesta, Colo Colo, je trenutno vodilni na lestvici čilske prve nogometne lige, primere division, s prednostjo 11 točk pred Curico Unido. Do konca prvenstva je še pet krogov, Colo Colo pa bi lahko bil že v nedeljo, če bo zmagal, okronan za prvaka.

Gre za klub, ki je z 32 naslovi prvaka najuspešnejši klub v čilskem nogometu in tudi edini iz te južnoameriške države, ki je leta 1991 osvojil južnoameriško prvenstvo, copa libertadores.