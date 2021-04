Pred vrati Clasico, Jan Oblak pa brani vrh

Navijači v Granadi so se težko sprijaznili s tem, da ne smejo na štadionu spremljati tekme evropske lige z Manchster Unitedom. FOTO: Jon Nazca/Reuters

Prihajajoči nogometni vikend prinaša veliki »clasico«, tekma Real Madrida in Barcelone (sobota, 21.00) pa tokrat odloča prav neposredno o španskem nogometnem vrhu, na katerem je zdaj Obakov Atletico Madrid. Ta bo gostoval dan pozneje v Sevilli pri Betisu, pred tem pisanim koncem tedna ima točko več od Barcelone (66:65) ter tri od Reala (66:63).Atletico v nedeljo ne bo imel na igrišču poškodovanega strelcater graditelja igrezdesetkana bosta tudi jutrišnja akterja »clasica«: gostitelji bodo brez(poškodba) in(koronavirus), a k moštvu se vračata Eden Hazard in Dani Carvajal, Katalonci pa brezS krepko manjšim odmevom kot ob tem prihajajočem koncu tedna pa sta v Španiji minila četrtkova nastopa Villarealla in Granade v evropski ligi. Pri slednji bi se sicer silno veselili spektakla z Manchester Unitedom v primeru polnih tribun, a tako je še ena velika zgodba minila brez občinstva na tribunah. Z gostim dimom v klubskih rdeče-belih barvah so privrženci domačega moštva pospremili prihod nogometašev z avtobusom pred štadion, pozneje so rdeči vragi iz Manchestra proti svojemu 11. tekmecu iz Španije doslej na tekmah pod streho Evropske nogometne zveze potrdilli vlogo favorita in si z zmago 2:0 pred domačo revanšo že na stežaj odprli vrata polfinala. V naši hrvaški soseščini se je tesne prednosti z 1:0 pri Dinamu veselil Villareal. Edini gol je zabil iz enajstmetrovke, ki pa je krepko razjezila zagrebški tabor, saj večer prej prav podobnega igranja z roko na spektakularni tekmi Bayerna in PSG sodnik ni kaznoval, tu pa je prav ta trenutek odločil zmagovalca prvega dvoboja četrtfinala evropske lige ...