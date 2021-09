Predsednik Olimpije potrdil za Delo: Svoje sem pošteno oddelal

Po sezonah negotovosti je očitno tik pred zaključkom saga o odhodu Milana Mandarića s predsedniškega stolčka Nogometnega kluba Olimpija. Ameriški poslovnež srbskega rodu, ki je na čelu zmajev od junija 2015, je za Delo potrdil, da v pogajanjih z nemškim poslovnežem Adamom Deliusom usklajujejo le še podrobnosti.



Mandarić se je o prevzemu kluba z Deliusom pogovarjal že lani jeseni, a so se pogovori neuspešno končali, z obeh strani pa je bilo slišati obtožbe o neiskrenosti in nekorektnosti. Delius je Mandariću plačal predujem v višini 250.000 evrov, ki pa mu jih šef Olimpije kljub nekajkrat preloženim rokom vračila ni izplačal.



Prejšnji mesec je Mandarić Deliusa povabil na ponovni pogovor o prevzemu kluba. Sodeč po zadnjih sestankih v ponedeljek (včeraj, op. p.) in danes bodo pogajanja tokrat obrodila sadove. Prvi mož zeleno-belih je včeraj iz Ljubljane odpotoval v Dubrovnik, od tam pa bo nadaljeval pot k družini v ZDA. Malce nenavadno je, da odhaja tik pred večnim derbijem z Mariborom.



»Te poti v Ameriko zaradi družinskih razlogov preprosto nisem mogel preložiti. Vrnil se bom najpozneje v dveh tednih in verjamem, da bomo takrat dokončno zaključili posel z Deliusom, ki se je izkazal z resnimi nameni in konkretno ponudbo,« nam je povedal 83-letni Mandarić in potrdil: »Preutrujen sem od vsega. Menim, da sem v Olimpiji pošteno oddelal svoje.«



Več o podrobnostih prevzema upravljanja NK Olimpija v jutrišnji izdaji Dela in na delo.si.

