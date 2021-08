Predsednik PSG pred očmi Messija pokazal, kdo v Parizu nosi hlače

80 milijonov evrov je po ocenah portala Transfermarkt trenutna tržna vrednost Messija, Mbappé dosega 160, Neymar pa 100 milijonov

Ekipa za milijardo

Navdušenje ob prihoduje bilo nepopisno, navijači pariškega kluba v glavah že sestavljajo sanjsko enajsterico, na katero bo lahko računal trener. A trener PSG bo imel nehvaležno nalogo, saj za vse zvezdnike na zelenici enostavno ne bo prostora.Največ pozornosti svetovne športne javnosti seveda pleni napad, ki bi ga, vsaj na papirju, morala sestavljati še njegov dobri prijateljin prvi zvezdnik francoskega nogometa. Brazilec je iz Barcelone pred štirimi leti odšel, da bi stopil iz Argentinčeve sence, v Parizu pa se je moral za pozornost in žoge boriti z Mbappéjem. Z Messijem na desnem boku oziroma na položaju »lažne devetice« se ravnovesje v ekipi spet spreminja, številni menijo, da zaradi obuditve stare argentinsko-brazilske naveze ne ravno v korist Francoza.»Noro je in zelo sem vesel, da si lahko z njima delim slačilnico,« je na včerajšnji novinarski konferenci povedal Messi. »Prestopi so bili neverjetni, ekipa je neverjetna. Želim le čim prej na trening, saj bom igral z najboljšimi na svetu. Seveda imam tu že nekaj prijateljev. Ekipa je takšna, da imaš toliko različnih možnosti, s katerimi lahko prideš do uspeha,« je na odmevne poletne prihode vratarja, branilcevinter vezistanamignil Messi. »Neymar je bil pomemben pri mojem prestopu,« je tudi dodal Argentinec, ki ga v moštvu poleg Pochettina čakata še rojakain, s katerima je poleti osvojil južnoameriško prvenstvo.Mbappé je lahko na novinarski konferenci slišal tudi zbadljivko s strani katarskega predsednika, ki se z 22-letnim asom že več mesecev neuspešno bori za podaljšanje pogodbe. Ta ga na domači Pariz veže le še do naslednjega poletja, govorice o selitvi v Real Madrid pa ne potihnejo.Mbappé je Parižan, zelo je tekmovalen in želel si je konkurenčno ekipo. Nima več izgovorov,« je bil brez dlake na jeziku Al-Helaifi in pred očmi Messija spet pokazal, da z njim ni pametno zobati češenj. Izgovorov ne bo imel niti trener Pochettino, ki mu je spodletel lanski naskok tako na državni kot na še veliko pomembnejši evropski naslov. Še ena takšna sezona z ekipo, katere tržna vrednost dosega milijardo evrov, bi predstavljala največji polom v zgodovini nogometa.Če bodo uspeli zadržati zvezdniški trio, bo ta brez dvoma predstavljal enega najboljših napadov vseh časov, ki bo resen konkurent tistemu, ki sta ga pri Barceloni nekoč zsestavljala Messi in Neymar. Kljub izgubam, samo v minulem letu 250 milijonov evrov, pa PSG očitno ne bo imel nikakršnih težav s finančnim fair playem francoske lige. Ta je malce bolj ohlapen kot v Španiji, v vsakem hipu lahko tudi prodajo katerega od številnih napadalcev (Icardi, Sarabia, Draxler, ...).Rdeče številke torej Parižanom ne bodo preprečile, da bi pod isto streho v tej sezoni zaigrali vsi zvezdniki. Druga stvar pa je, če si vsi, z Mbappéjem na čelu, to (še) želijo.