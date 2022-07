Predsednik za Olimpijo – idiot in brez strahu

V nadaljevanju preberite:

S predsedniki nogometne Olimpije so bili vseskozi samostojnosti križi in težave. Kratek čas so bili po volji navijačev, čeprav brez njih ni šlo. Še posebej vznemirljivo je obdobje ob njeni vrnitvi v 1. SNL. Zaznamovala sta ga Izet Rastoder in Milan Mandarić, ki sta bila najprej zaželena, potem oa nezaželena. Že po osmih mesecih je tarča jeznih navijačev tretji predsednik Adam Delius. Ali sploh obstaja predsednik z močno osebnostjo, ki bo kos ljubljanskemu nogometnemu okolju, zastrupljenem s sovražnostjo in hujskaštvom? Nekoč mu je kljuboval Ivan Zidar.