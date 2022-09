Preizkus štadiona, ki bo gostil finale SP, razkril številne težave

Čeprav so lokalni mediji slavili uspešen preizkus štadiona v Lusailu, na katerem se je za dvoboj savdskega Al Hilala in egiptovskega Zamaleka zbralo nekaj manj kot 78.000 navijačev, kar je nov katarski rekord, so zunanji opazovalci opazili številne pomanjkljivosti. Kot je poročal Reuters je na štadionu, ki bo 18. decembra gostil tudi finalno tekmo letošnjega svetovnega prvenstva, že ob polčasu zmanjkalo vode, medtem ko so temperature ob visoki vlažnosti močno presegale 34 stopinj Celzija.

Več kot dva kilometra dolga vrsta se je vila do vhoda na podzemno železnico, čeprav je štadion že ob polčasu zapustilo več sto azijskih in afriških delavcev, ki so jih – verjetno zaradi lepše kulise – namestili na ločen del štadiona, a jih nato odpeljali po prvih 45 minutah.

»Vsaka ekipa, ki sodeluje pri organizaciji tega dogodka, je pridobila neprecenljive izkušnje, ki jih bo prenesla na letošnji turnir,« je povedal predstavnik za odnose z javnostjo vrhovnega odbora mundiala, za katerega so v Katarju prepričani, da bo potekal povsem gladko.

Zmedeni tudi reševalci

»To je popolna zmašnjava. Ne želim si več na svetovno prvenstvo, če bo tudi tam tako,« je Reuters citiral Egipčana Eslama, ki v Dohi živi in dela od leta 2004 in je v dolgi vrsti pred podzemno železnico (po podatkih policije je šlo za preprečevanje stampeda) podpiral izmučenega prijatelja.

Neimenovan vir je za omenjeno agencijo tudi povedal, da so imeli z dostopom do štadiona težave tudi različni dobavitelji, varnostno in celo zdravstveno osebje. »Celo nekaj reševalnih vozil se je vozilo naokoli in vozniki so poskušali ugotoviti, kam naj bi se postavili. Neprestano smo prejemali napačne informacije, parkirne dovolilnice pa smo prejeli za parkirišča, ki sploh ne obstajajo,« ga je citiral Reuters, ki je omenil tudi težave z vročino na tribunah, četudi so se organizatorji zadnja leta hvalili, da bi lahko turnir izpeljali tudi v največji poletni vročini. Novembra in decembra bodo temperature v tem delu sveta sicer veliko bolj prijetne.