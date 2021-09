Prekinjeni obračun Nice in Marseilla oktobra na nevtralnem prizorišču

Vodstvo francoske ligue 1 je sporočilo, da bodo provansalski derbi med Nico in Marseillom, ki so ga nedavno prekinili hudi izgredi in vdor navijačev, ponovili 27. oktobra. Navijači Nice so z različnimi predmeti obmetavali nogometaše gostujočega moštva, vezist Dimitri Payet pa je na tribuno zalučal plastenko, kar je privržence orlov tako razhudilo, da so želeli z nekdanjim francoskim reprezentantom obračunati na zelenici.



Ponovljene tekme sicer ne bodo odigrali na štadionu Nice, temveč na nevtralnem prizorišču, je še potrdila Ligue 1. Nici so odvzeli dve točki, eno pogojno, vodstvo ligaškega tekmovanja LFP pa je ob preiskavi, ki še poteka, odredilo igranje ene tekme pred praznimi tribunami.



Marseillov branilec Alvaro Gonzalez bo moral zaradi pretepanja počivati na dveh tekmah, Payet je dobil pogojno kazen ene tekme, medtem ko klubski fizioterapevt Pablo Fernandez na francoske zelenice ne bo smel stopiti kar devet mesecev.

