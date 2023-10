Prvaki v slatinškem vrelcu ujeli tri točke in ušli pogromu

V nadaljevanju preberite.

Po sbtni vrnitvi v zmagovalni ritem vodilnih Celjanov, so se državni prvaki v Rogaški Slatini mučili in šele v sodniškem dodatku strli nabrušene Slatinčane. Tekma je bila napeta in je imela tudi tretji polčas. Sprožila ga je sporna enajstmetrovka v prvih sekundah 91. minute. Zeleno-beli so trpeli, a z vztrajnostjo prišli do treh točk. V domačem taboru so besneli, glavni sodnik Alen Bubek jih je spravil ob živce. Ljubljančani so odpotovali domov tudi s pomočjo policijskega spremstva.