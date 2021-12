Prestavljena še tekma Leicestra in Tottenhama, počival bo tudi Man. United

V Leicestru, ki je imel v zadnjih dnevih težave, so v četrtek odkrili dodatne okužbe, tako da je ostal brez zadostnega števila igralcev za tekmo proti Tottenhamu. Kljub temu, da je Tottenham ostal še brez tretje prvenstvene tekme zapovrstjo, so tudi Londončani zadovoljni s prestavitvijo, saj so pridobili nekaj časa in se bodo lahko bolje pripravili na nadaljevanje prvenstva.

Vse številčnejši pa so pozivi, da vodstvo lige prestavi celotno 18. kolo, ki je na sporedu konec tedna. Praktično ni ekipe, ki ne bi imela težav, zato bi bile tekme nesmiselne. V četrtek bosta za zaključek neopopolnega 17. kola tekmi med Chelseajem in Evertonom ter Liverpoolom in Newcastlom.

Manchester United brez tekme tudi konec tedna

Vodstvo angleške lige je zaradi povečanega števila okužb z novim koronavirusom prestavilo še tekmo 18. kola med Manchester Unitedom in Brighton & Hove Albionom. To je že druga prestavljena tekma rdečih vragov, ki zaradi prevelikega števila okužb niso zbrali dovolj igralcev že za tekmo 17. kola proti Brentfordu, poroča AFP.

»Danes je položaj še slabši, pojavile so se nove okužbe, zato tekme proti Brightonu ne morejo igrati,« je sporočilo vodstvo lige.