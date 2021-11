Prevaral ženo, za kazen spal v pasji uti

V nadaljevanju preberite:

Ko pišemo o angleških žogobrcarjih nas seveda nič ne more presenetiti. Anglosaški pijanci, potomci (?) Vikingov, ki bi podrli svet in še marsikaj na njem, toda ali si denimo res zaslužijo takšne novce, kot jih prejmejo za svojo uporabo nog? Coleen Rooney, soproga (legendarnega) Wayna Rooneyja, se zaradi bogastva, zasluženega z njegovimi nogami, ne pritožuje, velika težava pa je anglosaška nezbrdana razposajenost njenega moža. Lahko je as, a ko gre za zakonske zadeve, je z rdečim kartonom končal tudi izven »igrišča.«