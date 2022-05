Preveč jih spoštuje, da bi se lahko veselil gola

V nadaljevanju preberite:

Po zmagi Kopra bo na sobotni tekmi z Bravom v Ljubljani spet na potezi Maribor, ki bo želel iz prestolnice v napetem boju za državni naslov odnesti vse tri točke. To bo lahko storil šele z »dovoljenjem« nekaterih bivših članov, med katerimi morda najvidnejšo vlogo v orkestru trenerja Dejana Grabića igra Martin Kramarič. Štiriindvajsetletni Belokranjec se v rumeno-modri družini počuti odlično, a ni pozabil na vse, kar sta mu dala Maribor in nekdanji športni direktor Zlatko Zahović. Čeprav je navijač Manchester Uniteda, zelo dobro pozna tudi Liverpool, s katerim se je leta 2017 meril v ligi prvakov. Rdečim napoveduje, da bodo šli za razliko od tiste sezone, ko je bil Maribor njihov tekmec v skupinskem delu, tokrat povsem do konca.