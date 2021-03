Pri Barceloni kot v raju

Marc-Andre ter Stegen je ubranil enajstmetrovko in omogočil sanjski razplet. FOTO: Josep Lago/AFP

Kandiadti za predsedniški prestol FC Barcelona (z leve) Victor Font, Toni Freixa in Joan Laporta so pozuornos premljali povratni dvoboj, saj bo bodoči prvi mož, ki bo znan v nedeljo, lahjko že naslednji mesec osovjkil prvo lovoriko. FOTO: Josep Lago/AFP

Odslej bo vse drugače. Sezona je dobila novo poglavje pri Barceloni, kjer so se sinoči razveselili čudežne nogometne zmage v povratni polfinalni tekmi za kraljevi pokal. Po porazu v Sevilli z 0:2 je Barcelona doma premagala tekmece s 3:0 in se uvrstila v finale pokalnega tekmovanja.Pot do čudeža je bila tako dramatična, kot je že vsa sezona, in v njej ni imel glavne vlogeje znižal zaostanek že po 12 minutah, toda potem se je ustavilo. Vse do četrte minute sodnikovega podaljška, v katerem jez glavo izničil zaostanek in Kataloncem omogočil še podaljšek. V njem je že po petih minutah odločilen gol zabil DanecEden od junakov ali kar ključni mož za Barcelonino zmago je bil vratar, ki je v 73. minuti ubranil kazenski strel»Če v sredo zasukamo izid, se bo sezona popolnoma spremenila,« je po sobotni ligaški zmagi proti Sevilli napovedal Piqué in očitno slutil, da se obetajo lepši časi za Barcelono.»Zaslužili smo si napredovanje. V dveh tekmah smo bili boljši. Lahko bi zabili še kakšen gol več. Ne morete zahtevati več,« je nizal misli presrečni trener, ki kljub vsem težavam počasi sestavlja mozaik in čaka na spodrsljaj vodilnega v španskem prvenstvu Atletica, da bi se Barcelona lahko še bolj približala šampionski bitki. Barcelona za Madridčani s tekmo več zaostaja za pet točk.Barcelona se bo v finalu 19. aprila v Sevilli pomerila z zmagovalcem današnjega dvoboja Levante – Athletic Bilbao (prva tekma 1:1).Še prej, 3. aprila, se bosta zaradi epidemije podaljšanega pokalnega tekmovanja v leto 2021 za lovoriko za leto 2020 pomerila baskovska tekmeca Athletic in Real Sociedad.