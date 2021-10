Pri Barceloni vedno krivijo tujce

Nekdanji trener Barcelone Louis van Gaal je zaščitil rojaka Ronalda Koemana, ki gre čez težko obdobje in je nenehoma tarča kritičnih navijačev katalonskega nogometnega velikana. Izkušeni strokovnjak in trener Barcelone v dveh obdobjih (1997/00 in 2002/03) je sicer povedal le tisto, kar vedo že mnogi drugi trenerji ali igralci iz manj uglednih ali manjših držav.



»Zgodovina se ponavlja in je tipična za Barcelono. Ko je vse v najlepšem redu in imate pomembno vlogo pri uspehih, ni razlogov za skrb. Ko stvari ne gredo najbolje, so krivci vedno tujci,« je bil ob vprašanju na novinarski konferenci nizozemske reprezentance o stanju pri Barceloni odkrit 70-letni selektor Nizozemske.

