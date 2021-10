Pri Bayernu mislili, da je gripa, a bil je covid

Trener münchenskega Bayerna Julian Nagelsmann je zmago svojih varovancev v ligi prvakov nad Benfico v Lizboni spremljal iz hotelske sobe. Bavarci so že pred tekmo napovedali, da Nagelsmann ne bo sedel na klopi članskega moštva zaradi gripe, dan po zmagi s 4:0 pa je prišla potrditev o pozitivnem testu na okužbo z novim koronavirusom.

34-letni Nagelsmann je prve simptome zaznal v sredo nekaj ur pred tekmo, ki sta jo nato vodila njegova pomočnika Dino Toppmöller in Xaver Zembrod. Nagelsmann, ki je prejel vse potrebne odmerke cepiva, se bo v München vrnil s posebnim čarterskim letom, nekaj podobnega se je Bavarcem pripetilo na letošnjem svetovnem klubskem prvenstvu, ko se je moral domov iz Katarja vrniti napadalec Thomas Müller.

»Julian Nagelsmann je bil na testiranju pozitiven na okužbo z novim koronavirusom, čeprav je polno cepjen,« je Bayernovo izjavo za javnost prenesla agencija AFP. »V München se bo vrnil ločeno od ekipe in obdobje samoosamitve nadaljeval doma,« so dodali.

Izpustil bi lahko kar štiri tekme

Pri Bayernu še niso sporočili, kako dolgo bo odsoten njihov trener, ki ga z ekipo do novembrskega reprezentančnega premora čaka še kar pet tekem. Trenutno veljavni ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa na Bavarskem sicer predpisujejo 14-dnevno samoosamitev. V tem obdobju bodo rdeči odigrali kar štiri tekme, in sicer s Hoffenheimom in Unionom Berlinom v bundesligi, z Borussio Mönchengladbach v pokalu in z Benfico v ligi prvakov.

Bavarci so v zadnjem kolu bundeslige visoko ugnali Bayer Leverkusen (1:5), ki si je z rdečimi do tedaj delil vodilni položaj na lestvici, prvi zasledovalec je s točko zaostanka zdaj tradicionalni tekmec Borussia Dortmund. Večji naskok imajo serijski nemški prvaki v skupini E lige prvakov, kjer za pet točk vodijo pred Benfico, za šest pred Barcelono in osem pred kijevskim Dinamom.