Prihodki v evropskem nogometu že v sezoni 2020/21 višji za 10 odstotkov

To so zaključki poročila, ki so ga pri Deloittu objavili v četrtek in ki je analiziralo posledice pandemije novega koronavirusa na prihodke nogometnih lig. Izračunali so, da je sezona 2020/21 na evropski celini prinesla 27,6 milijarde evrov, največja prvenstva pa so skupaj zabeležila triodstotno rast, najvišjo italijanska serie A, kar 23-odstotno (skupno 2,5 milijarde evrov), medtem ko je najbogatejša angleška premier league z 8-odstotno rastjo pridelala 5,5 milijarde evrov. Velika uspešnica je bil tudi preloženi euro 2020, še piše v poročilu. A vse le ni bilo tako rožnato: v nemški bundesligi in španski la ligi so zabeležili upad prihodkov za 6 odstotkov, medtem ko se je denimo zadolženost klubov 2. angleške lige povišala za kar 32 odstotkov.

»Velik napredek proti finančni vzdržnosti, ki jo zagovarjajo nova pravila Uefe, in profesionalizacija ženskega nogometa bosta klube izzvala, da prelomijo s tradicijo in potencialno postanejo bolj dobičkonosni v industriji, ki sicer ne slovi kot vreča brez dna. Tako bo nastalo bolj vključujoče okolje za vse. Pred nami je razburljivo obdobje, na katerega pa je dobro, da smo pripravljeni,« je dejal Tim Bridge iz Deloitta.

Ta napoveduje, da bo premier league ohranila položaj najmočnejšega prvenstva in v tej sezoni presegla 7,12 milijarde evrov prihodkov.

»Medtem, ko premier league vstopa v četrto desetletje, je v večji prednosti pred konkurenco kot kadarkoli prej, saj se je iz pandemije izvila brez občutnega povišanja zadolženosti, kar so mnogi pričakovali. A dejstvo ostaja, da je bila liga kot celota pred obdavčitvijo skupno gledano na zeleni veji nazadnje v sezoni 2017/18, kar samo kaže na to, kako ključnega pomena sta dobro vodenje in dolgoročni finančno načrtovanje za leta, ki prihajajo,« je še dodal Bridge.