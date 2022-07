Prijateljsko na igrišču, na tribunah združno po Srbih

Med sinočnjo prvo tekmo 2. kroga kvalifikacij nogometne lige prvakov Dinamo : Škupi (2:2) je v Zagrebu prišlo do incidentov. Navijači hrvaškega in makedonskega kluba so namreč na stadionu Maksimir družno skandirali »Ubij Srba«. Zdaj je na potezi Evropska nogometna zveza (Uefa), ki bo bržčas kaznovala oba kluba.

Kot poroča hrvaški portal index.hr, so navijači obeh klubov družno žaljivo skandirali, zato tako hrvaški kot makedonski klub čaka kazen Uefe.

Poleg tega so člani navijaške skupine Dinama Bad Blue Boys na severni tribuni Maksimirja prižigali bakle, zato si lahko Dinamo obeta kazen Uefe tudi zaradi tega, še poroča portal Index.