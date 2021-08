Primer Lionel Messi znižal tržno vrednost Barcelone

Odhod Lionela Messija iz Barcelone še vedno buri duhove v svetovni nogometni družini. Marsikaj se bo spremenilo, nič več ne bo, kot je bilo, začelo pa se bo tam, kjer se je končalo – pri denarju in denarni vrednosti. Barcelona bi lahko utrpela srednje- in dolgoročne posledice, ker je izgubila svoj talisman. Lionel Messi je bil namreč Barcelona in obratno.



Kot so izračunali pri finančni ustanovi Brand Finance, bo FC Barcelona izgubila najmanj enajst odstotkov svoje tržne vrednosti. Pred slovesom Messija je ta znašala 1,266 milijarde evrov, pred katalonskim klubom je kotiral le Real Madrid s tržno vrednostjo 1,276 milijarde evrov. Barceloni se bodo približali drugi, tudi Manchester United (1,13 milijarde evrov).

Pridobil bo tudi Messijev snubec

Skoraj zanesljivo bo pridobil tudi Messijev snubec PSG, ki ta čas kotira pri tržni vrednosti 887 milijonov evrov. »Odhod Messija bo prispeval k manjšemu zanimanju za blagovno znamko Barcelona, o tem skoraj ni dvoma, saj so se z Messijem in Barcelono poistovetili po vsem svetu. Messi je (bil) sinonim za FC Barcelono, to se bo pač nekje zagotovo poznalo,« so ocenili pri hiši Brand Finance.

