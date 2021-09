Primož Gliha je prepričan o tem, da Slovenci nimajo možnosti

Hrvati so si ga dobro zapomnili, na Poljudu je Primož Gliha (levo) zabil tri gole in jim skoraj preprečil uvrstitev na svetovno prvenstvov Franciji, kjer so bili nato tretji. FOTO: Reuters



Hrvati imajo nogometno veličino in samozavest.

, nekdanji slovenski nogometni reprezentant in bivši selektor do 21 let, je v pogovoru za hrvaški spletni portal Index iskreno, ostro in neposredno govoril o današnji tekmi Hrvaške in Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo na splitskem Poljudu. Tam, kjer je 2. aprila leta 1997 pisal zgodovino. Gliha je Hrvatom zabil kar tri gole za neodločen izid 3:3 in jim skoraj ukradel pot na svetovno prvenstvo leta 1998 v Francijo, kjer so ognjeviti osvojili tretje mesto.O zmagovalcu današnje tekme ne dvomi. »Nimamo nikakršnih možnosti. Še posebej, ker bodo na Poljudu navijači. Pred prvo tekmo v Stožicah sem napovedal našo zmago, a da bo Hrvaška prva v skupini. Trdim, da Slovenija nima nikakršnih možnosti,« je prepričan 53-letni Gliha, otrok Olimpije, ki je v zadnji sezoni nekdanje skupne države igral za zagrebški Dinamo.»Obožujem vas, ker ste majhni, manjši kot kakšen predel Pariza, toda nikoli niste zadovoljni. Osvojili ste tretje in drugo mesto na SP, toda ko vas poslušam, nikoli niste zadovoljni. To nezadovoljstvo izhaja iz tega, ker se spoštujete in se zavedate svoje vrednosti. Nikomur ne priznavate, da je boljši od vas. Samospoštovanje prinaša samozavest in v tem ste svetovni prvaki. Če hočeš uspeti v športu, si moraš vedno postaviti najvišje cilje. Vi pa ste v tem megalomani, morda bahati, tudi drugo mesto na svetu vam ni dovolj, zato ste močni,« je med drugim polaskal južnim sosedom zdajšnji svetovalec v reprezentanci Kosova.Še posebej oster je bil tudi do stanja v slovenskem nogometu. »Po odhodus položaja predsednika nogometne zveze je slovenski nogomet padel v osebnostno krizo. Nastopila je kriza vodenja. Ta trenutek se v slovenskem nogometu ne ve, kdo pije in kdo plača. Igrišče je edino merilo.je dober trener, a nima dobrih rezultatov. Težava je v zvezi. Imamo zanimiv položaj, menjali smo selektorje, igrajo pa isti igralci. Ni mi jasno, kdo potem vodi reprezentanco, selektor ali kdo iz ozadja?« je bil bridkega jezika Gliha.