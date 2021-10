Primož Gliha na klopi reprezentance Kosova

Primož Gliha bo dobil priložnost na klopi izbrane vrste Kosova, je poročal portal Telegrafi. Po tem, ko je Gliha zapustil klop mlade slovenske reprezentance, je s Kosovsko nogometno zvezo sodeloval kot svetovalec reprezentance in strokovnega štaba na čelu s Švicarjem Bernardom Challandesom. Vodstvo zveze je, razočarano nad predstavami ekipe v kvalifikacijah za SP 2022 (Kosovo ima na računu vsega štiri točke v skupini B s Švedsko, Španijo, Gruzijo in Grčijo), nedavno končalo sodelovanje s Challandesom in pomočniki. Ostal je le Gliha, ki bo zaključil kvalifikacije na obračunu z Grčijo v Atenah (14. novembra), na klopi pa bo tudi za domačo prijateljsko tekmo z Jordanijo.

Kosovska nogometna zveza sicer v iskanju novega selektorja pogleduje proti Nemčiji, kjer naj bi lovili slovitega Felixa Magatha, ni pa izključeno, da bi priložnost tudi v naslednjem letu dobil Gliha, ki je v Prištini v zadnjih mesecih postal že povsem domač. 53-letni nekdanji slovenski reprezentant in član Olimpije, zagrebškega Dinama ter Mure je igralsko kariero preživel tudi v Izraelu in na Madžarskem, v dresu slovenske izbrane vrste pa je odigral 28 tekem. Poleg slovenske reprezentance do 21 let je vodil tudi ekipi do 18 in 19 let.