Primož Gliha našel nov privlačen izziv na Kosovu

V skupini tudi močni Španija in Švedska

Primož Gliha je uspešno vodil slovensko nogometno reprezentanco U-21 med letoma 2015 in 2020. FOTO: Tadej Regent

Uspešno delo nekdanjega selektorja slovenske reprezentance U-21 je opazilo vodstvo Nogometne zveze Kosova (FFK). Nekdanji selektor slovenske reprezentance U-21je povečal predstavništvo slovenskih trenerjev na delu v tujini. Gliha je namreč po naših virih s Kosova sprejel ponudbo Nogometne zveze Kosova (FFK) in se pridružil tamkajšnjemu strokovnemu štabu članske reprezentance pred začetkom ciklusa bojev za svetovno prvenstvo v Katarju.Predsednik FFKje prepoznal uspešno delo Glihe na klopi slovenske reprezentance U-21, ki jo je bilo v zadnjih letih skoraj nemogoče premagati, četudi je igrala prijateljske tekme z Anglijo, Portugalsko, Francijo, Švico in drugimi uglednimi reprezentancami.Gliha bo postal, obenem pa bo odgovoren za koordinacijo vseh ostalih selekcij v nogometni piramidi, torej. Gliha bo spremljal razvoj ambicioznega projekta razvoja mlajših selekcij. Vodstvo FFK in Gliha sta po naših informacijah dosegla tudi dogovor, da lahko nekdanji slovenski selektor U-21 zapusti položaj ob morebitni še boljši ponudbi. Znano je, da Gliha najbolje deluje prav na klopi med vodenjem nogometnih tekem, med drugimi ga vabi v svoje vrste tudiKosovo, ki ga vodi selektor, čaka velik izziv v boju za drugo mesto v družbi Španije, Švedske, Grčije in Gruzije. Favorit skupine je znan, to je Španija, svojo besedo bo imela tudi Švedska s povratnikom. V nedeljo prihaja v Prištino prav Švedska, tri dni pozneje bo Kosovo gostovalo v Španiji.