Pripravite se, prihaja nora nogometna nedelja

Največje nogometne lige se od avgusta do maja vsako leto borijo za pozornost gledalcev. Kdo bo »zmagal« tokrat? Vseh pet evropskih velikanov ima ta konec tedna močne adute, a vseeno se zdi, da bosta kraljevala težko pričakovana obračuna v angleški premier league (Liverpool – Manchester City) in španski la ligi (Real Madrid – Barcelona). Liverpool v obračun prvakov in podprvakov na Anfieldu vstopa z zajetnim zaostankom na lestvici, medtem ko sta večna španska rivala povsem izenačena, toda njuno evropsko »ogrevanje« je bilo vse prej kot primerljivo.