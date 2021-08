Prispela ponudba Reala za Mbappeja: 160 milijonov €

AS je pozno zvečer v torek že objavil, da odziv PSG na Realovo ponudbo očitno ni bil najboljši, saj naj bi iz tabora kraljevega kluba zdaj prihajale precej pesimistične informacije v zvezi z morebitnim prestopom francoskega zvezdnika.

Časnik AS je na svoji spletni stran izapisal, da tako vroče na relaciji Pariz–Madrid še ni bilo. V glavni vlogi pa seveda, njegov trenutni delodajalec Paris Saint-Germain in dolgoletni snubec Real Madrid. Možnost, da bi do prestopa Francoza, ki ima le še enoletno pogodbo s Parižani, prišlo že to poletje, je vedno večja, poroča madridski športni dnevnik, ki dodaja, da je na naslov francoskih podprvakov tudi že prišla uradna ponudba v višini 160 milijonov evrov. O tem so poročali v televizijski oddaji El Chiringuito.»Čeprav bi prihodnjo sezono prišel zastonj, se v Madridu povsem zavedajo, da bi bilo idealno, če bi prišel že v tej,« je zapisal AS. Izpostavljajo dejstvo, da je bil Real vse do današnjega dne zelo spoštljiv, vse dokler ni postalo jasno, da Mbappe v nobenem primeru ne želi podaljšati pogodbe s klubom iz domačega mesta, kjer so začeli razmišljati o morebitni prodaji.Britanski TalkSport je sicer poročal o precej višji ponudbi, in sicer 186 milijonov evrov, dodal pa je tudi, da je prodaja Mbappeja močno povezana z morebitnim prihodom, ki naj bi ga vodilni možje PSG kljub letošnjemu prihoduvideli kot naslednika francoskega asa, ob tem pa bi jim pod eno streho uspelo združiti tudi največja zvezdnika tega tisočletja.