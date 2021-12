Priznanja Juanu Mati, Kalidi Popal in nemški nogometni zvezi

Kot je v sredo sporočila Evropska nogometna zveza (Uefa), bodo prejemniki nagrad na slovesnosti ob žrebu lige narodov za 2022/23 Španec Juan Mata (Manchester United), Afganistanka Kalida Popal in Nemška nogometna zveza (DFB).

»Vsak od treh prejemnikov nagrade #EqualGame je lep primer, kako lahko nogomet uporabimo kot katalizator pozitivnih sprememb v družbi,« je ob tem o kampanji proti diskriminaciji in za socialno vključenost dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

»Lahko so in morali bi biti zelo ponosni na svoje dosežke in rad bi se jim osebno zahvalil za njihovo zgledno ravnanje, ki bo, upam, navdihnilo še mnoge druge,« je še dejal Čeferin.