Prosinečki obtožil vodstvo prevarantstva, klubski šefi njega popivanja

Zdaj že nekdanji trener slovenskega nogometnega prvoligaša Olimpije Robert Prosinečki je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani obelodanil svojo plat zgodbe, ki se je končala z njegovim odhodom iz kluba in slovesom športnega direktorja Mladena Rudonje ob očitkih o neprimernem delovanju. Hrvat je dejal, da z večjimi prevaranti še ni sodeloval.

»Prišel sem, da bi klub vrnili tja, kjer je nekoč že bil. Moram reči, da še nisem nikoli deloval z večjimi lažnivci in prevaranti, pa sem ogromno let v tem poslu kot igralec in kot trener. To je dno dna, nobenega spoštovanja nimajo do nikogar,« je dejal Prosinečki in poudaril, da so smešne obtožbe, da sta z Rudonjo želela prodati klub. »Absurdno je, kako so oni vodili klub,« je pripomnil glede predsednika Adama Deliusa, podpredsednika Christiana Dollingerja in poslovnega direktorja Igorja Barišića.

Rudonja: Ne morem prodati kluba

Predvsem slednji je bil pri mnogih navijačih Olimpije trn v peti, zaradi česar naj bi ga Delius tudi odpustil, a je namesto tega odslovil Rudonjo in Prosinečkega. »Niti Alfred Hitchcock ne more narediti česa takšnega. Delius nas je povabil na sestanek in nam dejal, da bo Barišić odšel iz kluba in naj nadaljujemo delo, češ da potrebuje podporo vseh nas,« je povedal Hrvat, a dodal: »Na papirju, ki ga je prinesel Delius, pa je pisalo, da če Barišić odide, dobimo vsi odpoved.«

Na novinarski konferenci je bil tudi Rudonja, ki je dejal, da ljudje v klubu nimajo pravega odnosa do kluba in navijačev. »Gospoda predsednika sem na enem od redkih sestankov vprašal, če potrebujemo pomoč, ker uprave kluba enostavno ni. Ne čuti dogajanja okoli kluba, ne čuti navijačev. V vseh pogledih, tudi finančnem, smo nazadovali. Zato sem predsednika vprašal, če potrebuje kakšnega partnerja, ki bi pri tem pomagal. Vse je evidentirano, vse ima na whatsappu, on je pač to prekinil. Ne morem pa kluba prodati, niti Robi ga ne more in to je vse, kar lahko povem glede tega,« je dejal Rudonja.