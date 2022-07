Prva akcija v Sloveniji, zadnja v Istanbulu, vmesna postaja Katar

V nadaljevanju preberite:

Znan je popoln urnik nogometne sezone 2022/23, potem ko so določili koledar tudi v najmočnejših prvenstvih po Evropi. Marsikje bodo potegnili razpored tekem v junij 2023 in le upamo lahko, da bomo s tem dokončno opravili z neugodnimi termini, ki jih je delno zakuhala Fifa s svetovnim prvenstvom v Katarju. Najmočnejši klubi pa tudi letos ne bodo izpustili tradicionalnih poletnih turnej po Aziji in Severni Ameriki. Preverite, kateri spektakli bodo zaznamovali sezono 2022/23.