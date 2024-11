Prva zmaga za Amorima, ki je prejel 'poseben' sprejem

V petem krogu nogometne evropske lige je portugalski trener Manchester Uniteda, Ruben Amorim, izkoristil priložnost za prvo zmago na klopi rdečih vragov. Manchester United je na Old Traffordu s 3:2 premagal norveški Bodö/Glimt in tako zabeležil drugo zmago na petih tekmah v evropskem tekmovanju.

Za Amorima, ki je pri rdečih vragih zamenjal Erika Ten Haga, je bil to prvi obračun pred domačimi navijači in tudi prva zmaga, potem ko je prejšnji konec tedna igral neodločeno z Ipswich Townom. »Polovica stadiona me ne pozna. Prišel sem s Portugalske in za ta klub nisem naredil ničesar. Toda to, kako so mi dali občutek, kot da sem doma, je nekaj posebnega,« je bil nad vzdušjem v Manchestru navdušen 39-letni Portugalec. »To bom obdržal do konca svoje kariere.«

Rdeči vragi so prek gola Alejandra Garnacha povedli v prvi minuta dvoboja in tako prvič dosegli zadetek v uvodni minuti tekme evropskega tekmovanja po letu 1991. Norvežanom je uspel preobrat, a je danski napadalec Rasmus Hojlund z dvema zadetkoma Amorimu zagotovil zmago. »Zagotovo bo potreben čas [da se prilagodimo njegovemu slogu], vendar že vidimo nekatere vzorce. Zdaj je čas, da gradimo. Ta sistem me spominja na to, kako sem igral v sistemu 3-4-3 pri Atalanti. To mi zelo ustreza,« je po tekmi dejal Hojlund.

»Na koncu je bilo nekaj zmede, ko smo skušali zadržati rezultat, vendar so fantje opravili odlično delo. Tekli so, pritiskali so, poskušali so narediti stvari, na katerih smo delali v zadnjih treh dneh, in smo zmagali,« je po prvem zmagoslavju povedal nekdanji trener Sportinga iz Lizbone. Manchester United v nedeljo v angleškem prvenstvu, v katerem zasedajo dvanajsto mesto, čaka Everton.