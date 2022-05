Prvak Bayern za konec zapravil prednost dveh golov

Novi-stari nemški nogometni prvak Bayern iz Münchna se je na zadnji tekmi bundeslige v gosteh z Wolfsburgom razšel z nedoločenim izidom 2:2. Iz elitne lige sta izpadla Arminia Bielfeld in Greuther Fürth, Hertha Berlin si bo prvoligaški status skušal izboriti v dodatnih kvalifikacijah s tretjeuvrščeno zasedbo iz druge nemške lige.

Poleg Bayerna so si nastop v ligi prvakov v prihodnji sezoni zagotovili Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen in Leipzig, kjer igra nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl. V evropski ligi bosta nastopala Union Berlin in Freiburg, v konferenčni ligi pa Köln.

Stuttgart si je v današnjem zadnjem krogu zagotovil prvoligaški status, potem ko je premagal Köln z 2:1, odločilni gol pa je v izdihljajih tekme in drugi minuti sodnikovega podaljška dosegel Japonec Wataru Endo.

Po tem golu si je Stuttgart zagotovil 15. mesto, na 16. mesto pa je padla berlinska Hertha, ki je izgubila proti drugouvrščeni Borussii iz Dortmunda z 1:2. Ekipa iz nemške prestolnice je povedla v 18. minuti, ko je zadel Alžirec Ishak Belfodil, njeno usodo pa sta v drugem polčasu zapečatila Norvežan Erling Haaland v 68. in Youssoufa Moukoko v 84. minuti.

Branilci naslova iz Münchna so sezono končali z remijem. Bavarci so tekmo v Wolfsburgu sijajno začeli, potem ko sta zadela Hrvat Josip Stanišić (17.) in Poljak Robert Lewandowski (40.), nato pa so volkovi le iztržili remi po zadetkih Danca Jonasa Winda v 45. in Maxa Kruseja v 58. minuti.

Tekme zadnjega kroga v drugi nemški ligi bodo na sporedu v nedeljo. Vodilni Schalke si je v prihodnji sezoni že zagotovil mesto med nemškimi nogometnimi elitneži. Drugouvrščeni Werder iz Bremna zaostaja dve točki, HSV in Darmstadt pa pet točk.

Današnji izidi:

Arminia Bielefeld : Leipzig 1:1 (0:0)

Augsburg : Greuther Fürth 2:1 (1:1)

Borussia Mönchengladbach : Hoffenheim 5:1 (3:1)

Bayer Leverkusen : Freiburg 2:1 (0:0)

Borussia Dortmund : Hertha 2:1 (0:1)

Mainz : Eintracht Frankfurt 2:2 (1:2)

Stuttgart : Köln 2:1 (1:0)

Union Berlin : Bochum 3:2 (2:0)

Wolfsburg : Bayern München 2:2 (1:2)