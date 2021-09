Prvaki bodo postali Inter, Real Madrid, PSG, Bayern in Manchester City

Ena od vse bolj številnih specializiranih spletnih strani za statistične analize v nogometu Cies je naredila špekulacijo o prvakih posameznih državnih prvenstev v Evropi, pri čemer je upoštevala trenutne vrstne rede, obstoječe statistične modele in verjetnost za posamezne razplete v prihodnje. Angleški prvak naj bi tako postal Manchester City, za njim naj bi končal sezono 2021/22 v premier league Manchester United, tretje in četrto mesto sta rezervirana za Liverpool in Chelsea.



Inter, Napoli, Milan in Roma naj bi se prebili v ligo prvakov iz italijanske serie A, prav milanski Inter pa naj bi ubranil naslov prvaka. Španija? Naslov prvaka naj bi se vrnil v vitrino madridskega Reala, za baletniki pa naj bi se zvrstili Atletico, Barcelona in Sevilla.



Tudi v Nemčiji naj bi na vrhu vladal status quo – solatni krožnik bo šel spet v roke Bayerna, ligo prvakov naj bi si priigrali še Wolfsburg, Borussia Dortmund in Bayer Leverkusen. V Franciji brez presenečenj: naslov bo romal v slačilnico PSG, Parižanom bodo gledali v hrbet Marseille, Lyon, Monaco in Lille. Preverimo maja 2022.

