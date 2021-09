Prvaki ob točki v Sežani

​Izidi 10. kroga:



Sreda:

Kalcer Radomlje - Bravo 0:2 (0:1)

Olimpija - Domžale 2:1 (1:1)



Četrtek:

Tabor Sežana - Mura 1:1 (1:1)

17.00 Koper - Aluminij

20.15 Maribor - Celje

Nogometaši CB24 Tabora Sežane in Mure so se v 10. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1). Strelca sta bila Krivičić (4.) za domače in Maroša (7.) za goste. Danes bosta še dve tekmi.Potem ko so Sežanci, ki so bili pred tem krogom pod vodstvomše stoodstotni, v uvodu sezone v Murski Soboti premagali državnega prvaka s 3:0, je bil danes dvoboj ekip bolj ali manj enakovreden in se zasluženo končal z delitvijo točk.Mura, ki je pred tem dobila štiri od zadnjih petih tekem, je bila predvsem v drugem polčasu premalo konkretna za kaj več. Ekipi tako vsaj za zdaj ostajata na četrtem in petem mestu.Čeprav je Mura odločno začela tekmo, pa je domača zasedba povedla v četrti minuti.je z leve strani poslal bolj podajo proti, a ta do žoge ni prišel, je pa dovolj zmedel, da ta ni vedel, ali naj posreduje ali ne. Žoga se je nato mimo njega skotalila v mrežo za 1:0.Črno-beli so izenačili že v sedmi minuti, po dokaj nenevarni podaji v kazenski prostor ježogo izpustil,pa je spretno prišel do nje in jo poslal v mrežo. Pozneje se je dogajanje na zelenici umirilo, ekipi sta strnili vrsti in preprečevali nevarne akcije na eni in drugi strani.Kmalu po začetku drugega polčasa, v 48. minuti, jenevarno meril z 18 metrov, Obradović pa je z lepo parado preprečil veselje Kraševcev. V 70. minuti so domači spet prišli do lepe priložnosti, toda strelje Obradović tudi ukrotil. V 80. minuti je relativno anemijo v Sežani prekinil še, ki je po podaji z desne strani poskusil z glavo iz bližine in tudi ob Obradovićevem posredovanju oplazil prečko.Mura, ki je bila sicer na trenutke boljša v polju, ni bila konkretna, tako da se je dvoboj končal brez zmagovalca.Tabor bo v 11. krogu v ponedeljek gostoval v Celju, Mura pa bo dan prej gostila Koper.