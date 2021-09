Prvaki pridobili odličnega strelca

Nardin Mulahusejnović je novi član Mure. FOTO: NZB

Aktualni državni nogometni prvak iz Murske Sobote je ob izteku prestopnega roka predstavil še peto okrepitev. Na Fazanerijo se iz Kopra seli najboljši strelec slovenskega prvenstva v lanski sezoni,, je Mura potrdila na spletni strani. S čarno-bejlimi je podpisal triletno pogodbo, ki je veljavna do 30. junija 2024.Gre za 190 centimetrov visokega, 23-letnega nogometaša, s potnim listom Bosne in Hercegovine, ki pa že od leta 2018 igra nogomet v Sloveniji. Najprej kot član Maribora, lani se je pridružil Kopru, kjer je v minuli sezoni na 35 tekmah dosegel 14 zadetkov.Mulahusejnović je bil v sezoni 2020/21 skupaj znajboljši strelec Prve lige. V mlajših selekcijah je branil barve Gračanice in Željezničara, iz Gračanice se je kasneje preselil v Zrinjskega iz Mostarja, pred odhodom v Slovenijo pa je kot posojeni igralec igral za Gabelo.