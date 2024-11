Prvaki v divjem ritmu v lovu na zmago ujeli točko upanja

Šest golov, preobrati in vsakemu po točka (3:3). To je bil razplet četrte tekme Celja v konferenčni ligi proti še nepremagani Jagiellonii, ki slovenskim prvakom še ni zaprl vrata napredovanja med 24 najboljših, a jih tudi ni odprl. V bitki za vse ali nič so bili Celjani bliže polnemu izkupičku. Najmanj eno zmago, najbrž pa kar dve, bodo morali iskati v zadnjih dveh tekmah, najprej na Cipru proti Pafosu, 12. decembra, nato pa še doma proti valižanskemu New Saints, 19. decembra.

Brez drame ni šlo, Celjani so jo uprizarjali vso tekmo in že tretjo zapored, po zmagi proti Bašakšehirju (5:1) ter tragičnemu porazu v zadnji minuti proti Betisu (1:2). To je bila znova predstava za navijače, vendar ne za vse. Za celjske je bila dvoboj stresna, napeta kot struna, skoraj na robu infarkta. Še posebej, ker so Celjani sanjsko začeli z zgodnjim golom Davida Zeca iz bližine.

Celje: Jagiellonia 3:3 (1:1) Štadion Z'dežele, gledalcev 3520, sodnik Allard Lindhout (Nizozemska). Strelci: 1:0 – Zec, 1:1 – Pululu (35, 11-m), 2:1 – Nieto (54), 2:2 – Imaz (71), 2:3 – Normann (78), 3:3 – Dieguez (80); Celje: Štubljar; Nieto, Zec, Nemanič, Karničnik; Svetlin, Zabukovnik; Sešlar, Kvesić (od 78. Edmilson), Brnić; Matko; trener: Albert Riere; Jagiellonia: Abramowicz; Saček, Stojinović, Dieguez, Silva; Nguiamba, Kubicki (od 68. Nene); Diaby-Fadiga (od 58. Normann), Imaz, Churlinov, Pululu; trener: Adrian Sieminiec; posest žoge v %: 53:47; streli: 18:16; na vrata: 5:6; koti: 9:3; prekrški: 10:8.

Toda divji ritem, sicer paša za oči za nevtralne nogometne navdušence, je kot ruska ruleta. Poljaki oziroma tujci v moštvu iz Bialystoka (v začetni enajsterici sta bila le dva Poljaka, med tujci pa je bil tudi Ljubljančan Dušan Stojinović) so v 10. minuti dvakrat zatresli vratnico in takoj pokazali, da v napadalnih akcijah premorejo veliko »dinamita«. Celjanom ga je znova zmanjkalo v obdobjih premoči.

Kdo drug kot Aljoša Matko je bil mož z največ prometa pred gostujočimi vrati in z največ zapravljenimi priložnostmi. Če bi bil Belokranjec spretnejši, se nihče ne bi pritoževal nad izenačenjem gostov. Niti nad preostrim posredovanjem za kazenski strel Klemna Nemaniča. Napadalec iz Angole Afimico Pululu je v drugem poskusu, potem ko je vratar Lovro Štubljar njegov strel z 11-m ubranil, le poslal žogo v mrežo.

V minuli sezoini najboljši strelčec 1. SNL Aljoša Matko je bil znova največji osmoljenec v celjski zasedbi. FOTO: Blaž Samec/Delo

Celjski lov za tremi točkami je hitro obrodil sadove v drugem polčasu. Svit Sešlar, tudi sinoči nesporni glavni režiser napadalnih akcij z lucidnimi podajami, je bil začetnik napada, Matko pa, če že ni mogel zabiti, se je izkazal kot podajalec za drugi zaporedni gol Španca Nieta v Evropi.

Toda tudi to še ni bilo dovolj za miren zaključek, Celjani so tekmece s severovzhoda Poljske vrnili v igro in jim omogočili, da so zrežirali preobrat, po zaslugi celjskih napak v napadu (izgubljene Nietove žoge) in obrambi (slabem postavljanju Štubljarja). Na koncu, da je bilo pravici zadoščeno, so si gostje zabili avtogol, in Celjanom še vedno dali upanje za izločilne dvoboje. Po zadnjih treh tekmah bi si jih resnično zaslužili, kot so si sinoči tudi zmago.