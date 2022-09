Prvenec Lovrića zabil zadnji žebelj v krsto Mourinhove čete

Videmski biser Destiny Udogie je z golom v 5. minuti napovedal velik večer za privržence »zeber«, ki so v 17. minuti sicer še objokovali poškodbo slovenskega reprezentanta Jake Bijola, ki je moral z igrišča, a so se na štadionu Dacia Arena kmalu spet veselili. Lazar Samardžić je v 56. minuti povišal na 2:0, ko je za 3:0 v 75. minuti zadel še Roberto Pereyra, je bilo vsega konec.

Isti nogometaš je za končnih 4:0 nato v 82. minuti zaposlil še slovenskega reprezentanta Sandija Lovrića, ki je v velikem slogu proti ekipi slovitega Portugalca Joseja Mourinha proslavil svoj prvenec med italijansko elito ter pomagal Udineseju skočiti na visoko četrto mesto na lestvici, kjer so z 10 točkami Videmčani ujeli ravno nedeljske tekmece iz prestolnice. Ti so utrpeli prvi poraz v sezoni in so se morali zadovoljiti s padcem na peto mesto.

Spezia je z 2:2 doma remizirala z Bologno, čeprav je dosegla le en gol. Simone Bastoni bil uspešen za domače v sodnikovem dodatku polčasa, Nizozemec Jerdy Schouten pa je v 54. minuti dosegel avtogol. Za Bologno je oba zadetka prispeval avstrijski reprezentant Marko Arnautović (6. in 64.), ki je s petimi goli sam na čelu lestvice strelcev.

Verona je igrala proti Sampdorii in zmagala z 2:1 (2:1). Tudi na tej tekmi je padel avtogol, pripisali so ga vratarju Sampdorie Emilu Auderu v 44. minuti, Josh Doig je štiri minute zatem v sodnikovem dodatku postavil končni izid. Sampdoria je sicer povedla, Francesco Caputo je bil uspešen v 40. minuti.

Cremonese je za nedeljski uvod gostil Sassuolo, slednji je po remiju z 0:0 vknjižil prvo točko. Kolo bodo v ponedeljek končali Monza in Atalanta, Salernitana in Empoli Petra Stojanovića ter Lovra Štubljarja in Torino ter Lecce.