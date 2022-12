Prvi borec proti korupciji se spogleduje z vrhom NZS

V kolektivnem spominu naroda je Drago Kos ostal kot prvi predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). V nogometne vode je po plavalni karieri do mladinskega staža, ko je bil tudi jugoslovanski prvak, zaplaval kar med vratnice. Ker je v Ljubljani začel študirati pravo, se je odpovedal tekmovalnemu plavanju in začel z nogometom v Kamniku in pri Iliriji, talent in predano delo pa sta ga prek Leš popeljala do prevaljskega Korotana, s katerim je napredoval do druge lige. Vzporedno z igralsko kariero je sredi 80. let stopil na pot nogometnega sodnika, ki jo je sklenil leta 2006 z znakoma Uefe in Fife.