Prvi prejeti zadetek zeleno-belih

Nogometaši ljubljanske Olimpije so v 7. krogu Prve lige Telemach premagali Kalcer Radomlje z 2:1 (1:0). Ljubljanska zgodba o uspehu - vsaj na igrišču - se nadaljuje. Čeprav so zeleno-beli zaradi poškodbe pogrešali prvega in še nepremaganega vratarja Matevža Vidovška, so tudi tokrat v večjem delu pokazali dobro igro, ki so jo nadgradili z zmagovitima zadetkoma. Kazalo je tudi, da bodo tudi z rezervnim vratarjem Denisom Pintolom še na sedmi letošnji ligaški tekmi zapovrstjo ohranili mrežo nedotaknjeno, a je na koncu ljubljanski vratar klonil po strelu iz enajstmetrovke. Kljub temu je Olimpija pri popolnih 21 točkah, Radomlje pa so ostale šeste z devetimi.

V 25. minuti je vodilni podajalec lige Mario Kvesić je s svojo četrto asistenco sezone z leve strani zaposlil Mustafo Nukića, ta pa je z glavo dosegel svoj tretji gol sezone. V 39. minuti je Nukić še enkrat zadel, vendar so sodniki pred tem dosodili njegov prekršek nad Vickom Ševeljem. Olimpija je sicer, tako kot si želi Albert Riera, žogo imela skoraj dve tretjini časa v svoji posesti, večino časa igrala na polovici tekmeca, v 44. minuti pa znova zagrozila, ko je z roba kazenskega prostora streljal Timi Max Elšnik in za približno pol metra zgrešil cilj.

Ljubljančani so v uvodu drugega dela prišli do najstrožje kazni, Luka Guček, ki je posledično dobil rdeči karton, je storil prekršek nad Nukićem, z bele pike pa je nato na 2:0 povišal Kvesić. V sodniškem dodatku drugega polčasa pa so tudi gosti prišli do enajstmetrovke po igranju z roko Matea Karamatića, Sandi Nuhanović pa je nato kot prvi v sezoni zatresel Olimpijino mrežo.

Izidi, 7. krog

petek:

Tabor : Bravo 0:4 (Kurtović 6., Kramarič 56., Simon 69., Štor 73.; RK: Ovsenek/Tabor, 92.)

Celje : Gorica 1:0 (Janjičić 95., 11-m)

sobota:

Olimpija : Kalcer Radomlje 2:1 (Nukić 25., Kvesić 56.-11 m; Nuhanović 95.-11 m; RK: Guček/Radomlje 55.).

20.15 Domžale - Koper

nedelja:

17.30 Mura - Maribor