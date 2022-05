Prvi so se veselili Škoti, toda vstopnica za ligo prvakov Nemcem

Eintracht Frankfurt je dobil prvega od treh finalov letošnje klubske sezone pod dežnikom Evropske nogometne zveze. Nemci so v finalu evropske lige v Sevilli zasluženo premagali škotski Rangers, četudi šele po enajstmetrovkah (po rednem delu 1:1), in si poleg prestižne lovorike prislužili tudi vstopnico za ligo prvakov v naslednji sezoni 2022/23.

Spektakularne prizore smo videli že veliko pred začetkom tekme, za katero bi lahko prodali 200.000 vstopnic, tako vneto so pričakovali finale evropske lige navijači obeh klubov. Logično, Eintracht in Rangers sta nogometni inštituciji z armado navijačev, četudi to morda zveni nenavadno za člane nogometne družine iz generacije Z. Frankfurtski klub so ustanovili leta 1899, modro obarvani Škoti letos praznujejo celo okroglih 150 let od ustanovitve kluba!

Čeferinovi izbrali Sevillo v Ljubljani

Navijači so bili posebej glasni v svojih sektorjih, peli tradicionalne napeve, nekateri so bili tudi pomešani, toda opaznih incidentov med tekmo, ki jo je vodil glavni sodnik Slavko Vinčić, ni bilo. Finale je imel v vsakem primeru delni slovenski pridih. Ne le zavoljo sodniške trojke na igrišču in še enega moža v črnem v sobi za VAR. Tudi prizorišče finala evropske lige so člani izvršnega odbora Uefe določili v Ljubljani, ko jih je septembra 2019 predsednik Uefe Aleksander Čeferin pripeljal v Ljubljano.

Kolumbijski napadalec Rafael Borre se je takole razveselil izenačujočega gola. FOTO: Cristina Quicler/AFP

Prvi polčas sinočnjega spektakla statistično ni »pripadel« nikomur, nobena od ekip si ni priigrala stoodstotne priložnosti; Škoti so imeli malenkost več žogo v svojih nogah (58:42), toda Nemci so bili bolj konkretni (koti 4:2, streli 11:3). Eintracht je resda začel bolj silovito, toda Rangers je bil iz minute v minuto boljši.

Navijači Nemcev so imeli razlog za veselje. FOTO: Susana Vera/Reuters

To je obrodilo sadove v drugem polčasu, ko je Škote popeljal v vodstvo 25-letni nigerijski reprezentant – rojen v Angliji – Joe Aribo. Modro obarvan del tribune je spravil v pričakovan delirij (57.), toda ne za dolgo. Že dvanajst minut pozneje (69.) je sledil odgovor Nemcev, ki ga je ponudil kolumbijski reprezentant Rafael Borre; 26-letnik iz Barranquille je unovčil podajo srbskega reprezentanta Filipa Kostića.

Gol Nemcev umiril dogajanje na štadionu v Sevilli

To je dodobra umirilo nogometaše obeh ekip, ki so se bolj ali manj osredotočili na organizirano branjenje in taktiko hitrih nasprotnih napadov. Logično, vsak prejeti gol bi znižal možnosti za zgodovinski podvig. Kluba namreč kljub dolgi tradiciji ne sodita povsem na vrh Evrope. Vitrino Škotov je do finala krasila lovorika za zmago v nekdanjem pokalu pokalnih zmagovalcev 1972, Nemci so osvojili pokal Uefa – obe tekmovanji sta danes del evropske lige – v sezoni 1979/80.

Navijači Škotov med tekmo. FOTO: Jorge Guerrero/AFP

Tudi v podaljšku ni prišlo do spremembe rezultata, v priložnostih za gol pa je bilo 2:1 za Nemce. Seveda je sledilo vselej dramatično izvajanje enajstmetrovk, ki ga je dobro organiziral Slavko Vinčić, tako da ni bilo proceduralnih zapletov.

Nemci so imeli veliko razlogov za veselje. FOTO: Javier Soriano/AFP

Zadnje dejanje večera so odprli Škoti, končali Nemci, in sicer šampionsko. Natančen je bil Rafael Borre, že prej strelec pomembnega gola za Nemce, medtem ko je bil pri Škotih v četrti seriji strelov nenatančen rezervist Aaron Ramsey.

Enajstmetrovke, Rangers: Tavernier +, Davis +, Arfield +, Ramsey – (branil Trapp), Roofe +; Eintracht: Lenz +, Hrustić +, Kamada +, Kostić +, Borre +.