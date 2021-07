Prvi strelec slovenskega prvenstva bo zabijal gole za Hajduk

Nekdanji dolgoletni član Domžal, lani pa prvi strelec slovenske lige v dresu Maribora, Jan Mlakar je novi nogometaš hrvaškega prvoligaša Hajduka. Kot so danes zapisali na spletni strani splitskega kluba, sta se Hajduk in angleški prvoligaš Brighton dogovorila za prestop 22-letnega Mlakarja, ki je z belimi podpisal pogodbo do leta 2025.



Mlakar, ki je zadnjo sezono odigral za Maribor in na 32 tekmah dosegel 14 golov, s čimer je skupaj z Nardinom Mulahusejnovićem iz Kopra postal prvi strelec slovenske lige, se je danes priključil pripravam Hajduka na novo sezono v Zrečah.

»Prvi vtisi so super, komaj čakam, da začnem trenirati«

»Prvi vtisi so super, komaj čakam, da začnem trenirati in delati z ekipo. Zadnje čase sem spremljal moje nove soigralce preko spleta, ogledal sem si prijateljske tekme in verjamem v dobro zgodbo. Za menoj je odlična sezona, a zdaj gledam naprej in upam, da bom takšne predstave ponovil tudi v Hajduku,« je med drugim ob podpisu pogodbe dejal Mlakar.

