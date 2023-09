Prvič bodo delile pravico sodnice, na turnirju tudi Srečko Katanec

Med 35 sodniki in 39 pomočniki sodnikov, ki bodo sodili na azijskem nogometnem prvenstvu prihodnje leto v Katarju, bodo prvič v zgodovini tudi sodnice. Med izbrano šesterico je Japonka Yoshimi Yamashita, ki je že sodila tudi na nogometnem svetovnem prvenstvu lani v Katarju. Prvič bodo na tem tekmovanju uporabili tudi video pomoč Var pri sojenju, so dodali v sporočilu AFC. Že prejšnji mesec pa so povedali, da bodo naslednje leto začeli tudi z azijsko nogometno ligo prvakinj.

Katančevi gostovali v ZDA

Na azijskem prvenstvu, ki bo med 12. januarjem in 10. februarjem 2024, bo nastopilo 24 reprezentanc. Svoj prvi naslov v zgodovini bodo branili katarski gostitelji. Med favoriti bodo tudi Japonci, ki so osvojili rekordne štiri naslove prvakov, ter nogometaši Južne Koreje.

Na prvenstvu bo igral tudi Uzbekistan, ki ga od leta 2021 vodi nekdanji slovenski selektor in nogometni reprezentant Srečko Katanec. Uzbekistan je nedavno gostoval v Severni Ameriki, kjer je igral dve prijateljski tekmi z ZDA in Mehiko. Obe reprezentanci sta igrali v najmočnejši zasedbi, ZDA so premagale Azijce s 3:0, tekma z Mehiko se je končala z izidom 3:3.