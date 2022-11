Prvih minut Josipa Iličića se veselijo tudi pri Olimpiji

V nadaljevanju preberite:

Jutri bo minilo 12 let in 76 dni od zadnje tekme Josipa Iličića v 1. slovenski nogometni ligi. Takrat je zadnjič igral v vijoličnem dresu v Ljudskem vrtu in proti Celju (2:0) v 9. minuti dosegel svoj edini prvoligaški gol za vijolične. To je bil gol za slovo z nasmehom in upanjem, da bo nekoč vrnil uslugo Mariborčanom, ki so mu v njegovih najtežjih trenutkih ponudili roko rešitve.

Pod Kalvarijo je več evforije sprožil Iličićev prihod, kot ga bodo prve minute. To je normalna posledica silovitega zdrsa v mesecu dni in porazov. A že njegova prisotnost je lahko velik impulz za soigralce ter značajsko in igralno preobrazbo.