Prvo dejanje že spektakularno: PSG nad Real Madrid

Sredi februarja tradicionalno oživi liga prvakov in tudi letošnji svečan prinaša spektakularne nogometne derbije v paradnem tekmovanju Uefe. Elitni ples bi težko odprli bolj odmevno kot nocoj (21.00), v prvi tekmi osmine finala se bosta spopadla kluba, ki ta čas gojita najbolj srdito rivalstvo: PSG in Real Madrid! To bo obračun super težke kategorije, v katerem bodo igrali najboljši mojstri na svetu.

Kdo ve, kako močno sta si segla v roki predsednika obeh klubov na tradicionalni večerji pred tekmo. Florentino Perez in Nasser Al-Khelaifi sta bila v primeru propadle superlige na nasprotnih bregovih. Še več: če Perez slabo leto dni kot majhen otrok rine v misijo nemogoče, se je Al-Khelaifi odtlej zavihtel na čelo klubskega združenja Eca – namesto Andree Agnellija – in nudil najmočnejšo oporo Uefinemu predsedniku Aleksandru Čeferinu v boju s prevratniki. Tudi pogled v začetni enajsterici razkriva, da lahko pričakujemo atomski nogomet na Parku princev.