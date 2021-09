PSG brez Messija spet dramatično do zmage

Tekmec Mure zabil kar šest golov

Brez, vodstvo kluba je po odmevni menjavi na nedavni ligaški preizkušnji v Parizu sporočilo, da je poškodovan, so francoski podprvaki premagali Metz. Domačo deseterico, ki je v 92. minuti ostala brez branilca, je z drugim golom na tekmi strl bočni branilec​Poletna okrepitev iz vrst madridskega Reala, ki je Messija tako odmevno zamenjal proti Lyonu, je tokrat začel obračun v Metzu in za vodstvo gostov poskrbel že v peti minuti.je v 39. minuti izenačil, ko pa se je že zdelo, da bo Metz tudi z igralcem manj zdržal za veliko točko, je po akcijivnovič udaril Hakimi in ohranil Parižane v suverenem vodstvu na vrhu lestvice, kjer imajo s tekmo več sedem točk naskoka pred najhujšim rivalom Marseillom.Ta je zmogel le remizirati brez golov pri Angersu (0:0), ki ostaja na visokem tretjem mestu. Branilec naslova Lille je prišel do svoje druge zmage in premagal Reims (2:1), Lyon pa se je po dramatičnem porazu v Parizu pobral z zmago nad Troyesom (3:1). Po zaostanku v prvem polčasu so za zmago v drugem zadeliin. Nica, ki jo vodi strateg šampionskega Lilla, je v lovu za evropskimi vozovnicami utrpela manjši zdrs v Lorientu, kjer je pri izidu 1:0 za domače enajstmetrovko za izenačenje zapravil. Kljub temu, da so imeli orli več kot 20 minut igralca več na zelenici po izključitvi, jim ni uspelo iztržiti vsaj točke.Druge zmage v prvenstvu se je veselil tudina klopi Monaca, ki je imel igralca več od 33. minute, ko je bil izključenter brez večjih težav ugnal Saint-Etienne (3:1). Ta je po vodilnem golusicer še uspel izenačiti, v 41. minuti je zadel, nato pa je rezervistz enajstih metrov (62.) in nato še iz igre po podaji Vollanda v 86. minuti odločil obračun v korist rdeče-belih.Nogometaši St. Etienna in Bresta so tudi po sedmem kolu še brez zmage, Brest je izgubil v Nantesu. Končno se je odprlo Rennesu, ki je Clermont ugnal kar 6:0, za tekmeca Mure iz konferenčne lige je dvakrat zadel. Šest golov je padlo tudi v Montpellierju, kjer je remi 3:3 iztržil Bordeaux. Strasbourg je presenetljivo z 1:0 zmagal v Lensu in tekmecu zadal prvi poraz v sezoni.