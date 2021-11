PSG je nakopičil (pre)več zvezdnikov, ManCity raje stavi na uigranost

V nadaljevanju preberite:

Komentar Primoža Glihe o razpletu derbija tega tedna v nogometni ligi prvakov. Zakaj je Manchester City pričakovano premagal PSG in kaj to pomeni pred nadaljevanjem lige prvakov ter odločilnimi tekmami? kaj imata skupnega PSG in nekdanja pariška ekipa Racing Matra? ManCity je v derbiju s Parižani pokazal določeno uigranost in avtomatizem v igri, ki ga gradi zadnji dve leti, morda tri, vendar si zahtevnejši občudovalci nogometne igre postavljajo vprašanje, ali bo to dovolj za finale lige prvakov. Čas bo razkril, ali je nekdanja tiki-taka igra Barcelone, ki jo želi ohranjati trener Pep Guardiola, lahko uspešen projekt tudi v nadaljevanju lige prvakov.