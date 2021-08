PSG manjka še zadnji košček sestavljanke: Ronaldo namesto Mbappéja?

Madridski časnik AS, čigar informacije o naslednjih korakih v karieri Cristiana Ronalda pogosto držijo, se je razpisal o možnosti prihoda Portugalca v Pariz. Zapisali so, da namerava predsednik Paris Saint-Germaina Naser Al-Helaifi namesto Kyliana Mbappéja, ki mu letos ne bo dovolil oditi v madridski Real, naslednjo sezono, ko bo Mbappé Pariz zapustil brez odškodnine, pripeljati Ronalda.



PSG je vdan v usodo, kar se tiče podaljšanja pogodbe z Mbappéjem, je zapisal AS, ki pričakuje, da bo francoski zvezdnik v sezoni 2022/23 vendarle oblekel beli dres. Skupaj s Francozom bo leta 2022 prost igralec postal tudi Ronaldo pri Juventusu, opozarjajo, PSG pa bi si tako spet prez odškodnine zagotovil velikega zvezdnika, čeprav bo enega (in za nameček veliko mlajšega) očitno tudi izgubil.

Trije zlati fantje

A možnost, da bi na pariški zelenici skupaj zaigrali Ronaldo, Messi in Neymar, ki so bili leta 2015 finalisti izbora za zlato žogo, je seveda še kako mamljiva. To naj bi bila dolgoletna Al-Helaifijeva želja, o kateri je obveščen tudi vsemogočni Ronaldov agent Jorge Mendes, trdi AS. Prihod v Pariz pri madridskem časniku vidijo kot nov vir motivacije za Portugalca, ki namerava pri 39 letih v pokoj ali v kakšno manj zahtevno prvenstvo (ZDA ali Katar).



»Galaktični projekt PSG je v polnem zamahu in močno spominja na galaktičnega, ki ga je v Madridu med letoma 2000 in 2004 zgradil Florentino Perez,« podobnosti z ekipo, ki je na koncu sicer povsem pogorela, vidijo madridski kolegi. Seveda jim ni ušla sredina izjava Al-Helaifija med predstavitvijo Messija, ko je proti Mbappéju poslal ostro puščico, rekoč, da zdaj nima več izgovorov glede (ne)konkurenčnosti ekipe. Vodstvo PSG, še dodaja AS, želi s pritiskom na nogometaša doseči, da bi pozabil na svoje sanje o igranju pri Realu, a predsednik ga s tovrstnimi izjavami izpostavlja še večjemu pritisku med navijači, ki so za nameček Messija sprejeli kot kralja.



Mbappé, ki naj bi se tudi povsem oddaljil od težavnega športnega direktorja Leonarda, medtem ostaja odločen, da obleče Realov dres, je še zapisal AS, poteze vodstva pariškega kluba pa Madridčanov ne skrbijo.

