Primož Gliha: PSG se je v dvoboju s Cityjem premagal sam

Dvoboj med PSG in Manchester Cityjem je treba komentirati skozi prizmo prve tekme. Vsi s(m)o namreč pričakovali zaplet, zasuk in presenečenje v Angliji, toda možnosti za to so bile izgubljene že v Parizu. Ljudje radi rečejo, da je nogomet nepredvidljiv in da je možno vse, toda to je bila posledica dejstva, da je številne prevzel vrhunski polfinale lige prvakov in niso razmišljali racionalno. Izid 1:0 bi bil v Parizu fantastičen, morda so se ga Francozi celo ustrašili. Ko se spremeniš, naenkrat nisi več ti, izgubljaš svojo moč, znanje, posledično nisi uspešen. Tako je v življenju in enako v nogometu.