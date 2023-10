PSG zlomil odpor Strasbourga, Mbappe postavil nov mejnik

V 9. kolu francoskega prvenstva je Paris SG prišel do zmage s 3:0 proti Strasbourgu in se vsaj začasno povzpel na vrh lestvice ligue 1. Strelci za ekipo Luisa Enriqueja so bili Kylian Mbappe (10./11m), Carlos Soler (31.) in Fabian Ruiz (77.). Mbappe je postal prvi nogometaš, ki je pred 25. rojstnim dnem dosegel 172 golov v petih najboljših ligah po letu 1965.

Francija, 9. kolo:

Petek:

Le Havre – Lens 0:0

Sobota:

PSG – Strasbourg 3:0

21.00 Nice – Marseille

Nedelja:

13.00 Lorient – Rennes

15.00 Nantes – Montpellier

15.00 Toulouse – Reims

15.00 Lille – Brest

17.05 Monaco – Metz

20.45 Lyon – Clermont