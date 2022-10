PSV ustavil nepremagljivi niz Arsenala, Zajc proslavil evropski prvenec

Miha Zajc, ki pod taktirko slovitega portugalskega stratega Jorgeja Jeusa zadnje čase igra zelo malo, je odlično izkoristil ponujeno priložnost v evropski ligi. Zajc je vstopil s klopi v 61. minuti in v 82. z golom, svojim prvim v skupinskem delu evropskih tekmovanj, pomagal do izjemne vrnitve svojemu Fenerbahčeju. Ta je na svoji zelenici proti Rennesu, ki je v minuli sezoni konferenčne lige igral v skupini z Muro, že zaostajal z 0:3, nato pa je v 42. minuti zaostanek znižal Enner Valencia. Zajc je v 82. minuti nato zadel za 2:3, Emre Mor, ki je bil skupaj z Zajcem del kvarteta menjav v 61. minuti, pa je v 88. minuti zadel za končnih 3:3.

To pomeni, da pred zadnjim kolom v boju za vrh lestvice skupine B ni še nič odločenega, tako Fener kot Rennes sta osvojila po 11 točk, tretji je AEK iz Larnake s štirimi, kijevski Dinamo pa je na zadnjem mestu z osvojeno točko. V zadnjem kolu bodo Turki gostovali pri Dinamu v poljskem Krakovu, Rennes pa bo gostil AEK. Če bosta imeli vodilni ekipi tudi po šestih tekmah enako število točk, bodo prvo mesto osvojili Francozi, saj so drevi dosegli odločilen gol več v gosteh na medsebojnih obračunih, prvi se je v Rennesu končal z 2:2.

Prvo mesto prinaša uvrsitev v osmino finala, drugo pa igranje v šestnajstini finala, kjer se tekmovanju priključijo ekipe, ki so osvojile 3. mesto v skupinskem delu lige prvakov. Postava bo v tej sezoni še posebej močna, saj sta že potrjena udeleženca šestnajstine finala španska velikana Barcelona in rekorderka evropske lige, Sevilla.

Bolgarski prvak Ludogorec, slovenski trener Ante Šimundža tudi tokrat ni mogel računati na Žana Karničnika, je doma izgubil z Betisom, ki je tako potrdil prvo mesto v skupini C (0:1). Bolgari bodo o drugem mestu v zadnjem kolu odločali na medsebojnem obračunu z branilko naslova v konferenčni ligi, Romo slovitega portugalskega stratega Joseja Mourinha, sinove volkulje so orli sicer na svoji zelenici že premagali z 2:1.

Med uvodnimi rezultati 5. kola evropske lige velja izpostaviti tudi prvi evropski poraz vodilne ekipe angleške premier league, londonskega Arsenala, ki ga je v Eindhovnu z 2:0 ugnal PSV. Po razveljavljenem golu najstniške senzacije Xavija Simonsa v 43. minuti je rezervist Luuk de Jong najprej asistiral za gol Joeyju Veermanu, nato pa s kapetanskim trakom na roki v 63. minuti zadel še za končnih 2:0. To je prvi poraz Arsenala v katerem koli tekmovanju po 3. septembru, ko je do sedaj edini poraz varovancem baskovskega stratega Mikela Artete v premier league v sezoni 2022/23 na Old Traffordu prizadejal Manchester United (1:3).

Izidi 5. kola skupinskega dela evropske lige:

​AEK Larnaka : Dinamo Kijev 3:3

Fenerbahče : Rennes 3:3 (Miha Zajc je igral od 61. minute in dosegel drugi gol za Fenerbahče.)

Lazio : Midtjylland 2:1

Ludogorec : Betis 0:1 (Žana Karničnika ni bilo v kadru Ludogorca.)

Malmö : Union St. Gilloise 0:2

PSV Eindhoven : Arsenal 2:0

Union Berlin : Braga 1:0

Zürich : Bodö/Glimt 2:1 (Nino Žugelj ni igral za Bodö/Glimt.)

Izidi 5. kola skupinskega dela konferenčne lige:

Anderlecht : FCSB 2:2

Austria Dunaj : Lech 1:1

Fiorentina : Bašakšehir 2:1

Nice : Partizan 2:1

Vaduz : AZ Alkmaar 1:2

Villarreal : Hapoel Beršeba 2:2

Slovacko – Köln (odpovedano zaradi slabega vremena)