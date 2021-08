PSV zanesljiv, v Beogradu remi

Začel se je novi evropski nogometni teden, v katerem naše Mure žal ni več med udeleženci kvalifikacij za ligo prvakov. Toda črno-beli se bodo z lepimi možnostmi za napredovanje lotili Žalgirisa iz Litve, zdaj v kvalifikacijah za evropsko ligo. Od Prekmurcev pa je bil pred dnevi na poti k ligi prvakov boljši Ludogorec, zdaj že stari znanec nogometne Evrope. Ta bolgarski klub je tokrat gostoval v Pireju in se iz Grčije vrnil z lepim izhodiščem za revanšo – 1:1.



Najbolj zanesljiv na tujem je bil Monaco v Pragi, tradicionalno močan nizozemski klub PSV Eindhoven si je ob zmagi s 3:0 že na stežaj odprl vrata sklepnega kola kvalifikacij za to elitno evropsko klubsko tekmovanje. Slovenec Lovro Bizjak pa je za Sheriff iz Tiraspola igral zadnjih 20 minut v Beogradu in prispeval svoj delež k remiju pri C. zvezdi z 1:1.



Izidi – Malmö . Glasgow Rangers 2:1, Sparta Praga : Monaco 0:2, Cluj : Young Boys Bern 1:1, Genk : Šahtar Donjeck 1:2, PSV : Mitdylland 3:0, Crvena zvezda : Sheriff Tiraspol 1:1, Olympiacos : Ludogorec 1:1.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: