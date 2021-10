Pukki novi finski rekorder

Soigralci so se takole zahvalili dvakratnemu strelcu Teemuju Pukkiju. FOTO: Pavel Mikheyev/Reuters

V prvi današnji kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto so finski nogometaši v gosteh z 2:0 (1:0) premagali Kazahstance in ostali v igri za preboj na največje tekmovanje v Katarju. Veliki junak v modro-beli reprezentanci je bil znova prvi zvezdnik moštvaNapadalec angleškega kluba Norwich City je namreč zabil oba gola za Finsko in tako prispeval levji delež k pomembni zmagi. Kazahstansko mrežo je 31-letni zvezdnik iz Kotke prvič zatresel tik ob koncu prvega polčasa, drugič pa je v polno zadel tri minute po začetku drugega dela.Pukki je tako dosegel že 32. in 33. reprezentančni zadetek, s katerim je na večni finski lestvici prehitel dosedanjega rekorderja, legendarnega. »Osvojili smo pomembne tri točke, s katerimi smo ohranili upanje na uvrstitev na svetovno prvenstvo. Da sem izboljšal Litmanenov rekord, mi pomeni ogromno, počutim se res odlično,« je Pukki kar žarel od navdušenja.